Boris Pistorius wordt nieuwe Duitse minister van Defensie

Boris Pistorius is nu tien jaar minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen. Van 2006 tot 2013 was hij burgemeester van Osnabrück. Hij begint in wat waarschijnlijk een cruciale week wordt voor de westerse plannen om Oekraïne verder te bewapen. Duitsland staat onder druk om het land zware tanks te sturen. Lambrecht was daar niet heel happig op.

Lees ook Blunderende Duitse minister van Defensie stapt op na ongelukkige Instagrampost

Maandag stapte Lambrecht op na een aaneenschakeling van blunders. Een ongelukkige Instagrampost tijdens oudjaar is haar uiteindelijk fataal geworden. Een videoboodschap die ze opnam tijdens de jaarwisseling blikte ze, nauwelijks hoorbaar door het geluid van ontploffend vuurwerk, terug ‘op een jaar dat eindigde met een oorlog die woedt in het midden van Europa’. Het conflict in Oekraïne had volgens de minister geleid tot ‘veel bijzondere ervaringen’ en de kans op ‘veel ontmoetingen met geweldige en interessante mensen’.

Duitse media waren daarover vernietigend. Maar bondskanselier Scholz zou haar niet hebben gevraagd om op te stappen, volgens Duitse media. Ze deed dat naar verluidt op eigen initiatief zelf, nadat vrijdag de krant Bild had geschreven dat ze van plan was binnen afzienbare tijd de functie neer te leggen. In een schriftelijke verklaring liet ze weten dat ‘de media-aandacht rond haar persoon’ nauwelijks ruimte liet voor ‘feitelijke berichtgeving en discussies over de soldaten, Bundeswehr en defensiebesluitvorming’.