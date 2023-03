Boris Johnson zegt ‘sorry’ voor ‘per ongeluk’ misleiden parlement over lockdownfeestjes

De Britse oud-premier Boris Johnson heeft ‘sorry’ gezegd dat hij ‘onbedoeld’ het parlement heeft misleid over illegale feestjes in de ambtswoning tijdens de coronalockdown. Maar hij houdt vol dat hij dat niet met opzet deed. Dat zei Johnson voor een parlementaire commissie die zijn uitspraken over ‘partygate’ onderzoekt.

Johnson verdedigde zichzelf woensdag voor de commissie die onderzoekt of Johnson het parlement bewust misleid heeft toen zei dat hij er geen regels waren overtreden in zijn kantoor en ambtswoning. Daar hield het personeel feestjes tijdens de coronalockdowns. ,,Hand op mijn hart, ik heb niet gelogen tegen het Lagerhuis.”

Johnson bood zijn excuses aan voor het ‘per ongeluk misleiden’ van het parlement, maar benadrukte dat van opzet geen sprake was. Hij zei zijn uitspraken ‘in goeder trouw en op basis van wat ik op dat moment oprecht wist en dacht’ te hebben gedaan.

Duidelijk oneerlijk

Dat later bleek dat de regels wel degelijk waren overtreden betreurt hij, maar dat is nu geen deel van het onderzoek. In Johnsons ogen is er geen bewijs dat hij het parlement heeft misleid en hij noemt die beschuldiging ‘duidelijk oneerlijk’.

De oud-premier denkt dat de commissie er desondanks op uit is om aan te tonen dat hij geweten moet hebben van de schendingen van de coronamaatregelen. Volgens de conservatieve politicus komt de commissie alleen met bewijsstukken die in die richting wijzen en is de rest niet gepubliceerd.

Gesprekken met personeel

Woensdag bracht de commissie naar buiten welke gesprekken het de afgelopen maanden heeft gevoerd met onder meer personeel van Downing Street 10. Sommigen van hen suggereren wel degelijk dat Johnson moet hebben geweten dat er feestjes werden gehouden en dat het niet volgens de richtlijnen ging.

Ondanks dat Johnson inmiddels geen premier meer is, blijft het partygate-schandaal maar aan hem kleven. Als de commissie hem een sanctie oplegt voor misleiding van het parlement, kan dat leiden tot een nieuwe verkiezing in zijn district. Als Johnson daar wordt weggestemd, verliest hij zijn zetel in het Lagerhuis.

