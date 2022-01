Boris Johnson weigert af te treden na opstand van partijgenoten

Een groep Britse conservatieve parlementariërs probeert partijgenoot en premier Boris Johnson weg te krijgen, maar de premier is woensdag in het parlement in de tegenaanval gegaan. Hij toonde zich totaal niet onder de indruk van de felle kritiek op hem en zei op weg naar het Lagerhuis niet uit zichzelf af te treden. Zijn woordvoerder zei dat hij doorvecht en aan de volgende verkiezingen namens de conservatieven wil meedoen.

Hij kondigde in het parlement aan dat komende week de coronapas vervalt, dat mondkapjes niet langer verplicht zijn en thuiswerken dan ook niet meer hoeft. De afschaffing van de beperkingen in het openbare leven lijken even de onvrede over Johnsons zogenoemde partygate naar de achtergrond te drijven.

Maar volgens de groep die Johnson ten val wil brengen, kan hij niet aanblijven na de rel over borrels en feestjes in Downing Street 10 tijdens lockdowns en na omstreden verklaringen die hij voor de borrels gaf. Britse media speculeren dat er voldoende parlementsleden kunnen zijn om de fractie te dwingen een vertrouwensstemming over Johnson te houden.

Stemming

Volgens de regels van de partij moet 15 procent, nu 54 van de 359, van de conservatieve afgevaardigden een verzoek voor een stemming indienen bij het partijbestuur. De groep die Johnson wil vervangen door een andere premier zou woensdag uit rond de twintig vooral recent gekozen parlementsleden bestaan. Een van hen, Christian Wakeford, stapte over naar de oppositiepartij Labour.

Het is niet duidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk een verzoek om een stemming aan het bestuur hebben gestuurd. Evenmin is duidelijk hoeveel andere parlementsleden dat ook willen gaan doen.

Eigen gelederen

De laatste keer dat een conservatieve premier te maken kreeg met zo’n soort motie van wantrouwen uit de eigen gelederen was eind 2018. Toen steunde echter een meerderheid van de fractie premier Theresa May, de voorganger van Boris Johnson. Er kan maar een zo’n vertrouwensstemming in een jaar tijd plaatsvinden.

Volgende week wordt het resultaat verwacht van een onderzoek naar het schandaal waardoor Johnson onder vuur is komen te liggen. Conservatieven die loyaal zijn aan de premier, onder wie ministers, hebben boos op de opstand gereageerd. Ze noemen de rebellen kleinerend de Pork Pie Plot (Varkenspastei-samenzwering). Dat is omdat een cruciale figuur in de rebellerende groep, parlementslid Alicia Kearns, is gekozen in een Engels kiesdistrict dat naam heeft gemaakt met varkenspastei.