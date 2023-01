Boris Johnson verdiende al 1,35 miljoen euro met lezingen na zijn ontslag als premier

Hardcore brexiteer

En Johnson heeft nóg een erg rijke vriend die hem steunt: de Britse zakenman en investeerder Christopher Harborne, eveneens een hardcore brexiteer. Het is niet ongebruikelijk dat politici na hun premierschap een persoonlijk kantoor oprichten om ‘hun post-Downing Street-zaken te behartigen’, schrijft The Guardian. Zo zag in oktober vorig jaar het bedrijf ‘The Office of Boris Johnson Ltd’ het levenslicht. Harborne schonk Johnson voor dat kantoor 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro), een van de grootste schenkingen ooit voor een individuele politicus. Meestal gaan schenkingen naar een partij of een organisatie.