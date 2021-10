Boris Johnson strijkt over zijn hart en vangt 35 talentvolle voetbalsters uit Afghanistan op

Uit angst voor de Taliban verlieten de jonge talenten vorige maand de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het gaat om een groep van 35 voetbalsters in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Ze verbleven de afgelopen weken in een hotel in Pakistan, maar door het vervallen van hun tijdelijke visa, aanstaande maandag, dreigden ze terug naar Afghanistan te worden gestuurd.

,,We doen ons best om hun verblijfspapieren voor het Verenigd Koninkrijk in orde te maken en kijken er naar uit om de meiden en hun familie op korte termijn in ons land te ontvangen’’, aldus een woordvoerder van de Britse regering tegen de BBC.

Tot nu toe was er geen enkel ander land dat de Afghaanse talenten van het nationale team wilde opvangen. ,,Daarom is dit fantastisch nieuws, we bedankten premier Boris Johnsen en minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken voor dit belangrijke besluit, het is misschien wel het verschil tussen leven en dood’’, zegt Siu-Anne Marie Gill, directeur van de Britse filantropische organisatie Rokit Foundation. Deze club speelde een belangrijke rol bij het regelen en financieren van de vlucht van de voetbalsters. De groep vertrok vanuit bussen uit Afghanistan richting Lahore in buurland Pakistan.

Extreem spannend

Gill meldde verder aan de BBC dat de afgelopen dagen extreem spannend waren. ,,Dat merkten we overduidelijk bij de meiden en hun families. Gelukkig hebben we nu de bevestiging dat ze naar het Verenigd Koninkrijk kunnen, we verwachten dat ze over een paar weken in het vliegtuig stappen.’’

Meerdere Engelse voetbalclubs, zoals Chelsea en Leeds United, hebben inmiddels beloofd de Afghaanse vrouwelijke talenten te steunen als ze eenmaal in het VK zijn gearriveerd. De meeste meiden komen uit de buurt van Herat, een westelijke stad in Afghanistan. Volgens de ROKiT Foundation ontving 70 procent van de groep al meerdere doodsbedreigingen.

Quote Het is misschien wel het verschil tussen leven en dood Siu-Anne Marie Gill, Rokit Foundation

Het voormalige nationale damesvoetbalteam uit Afghanistan is eerder opgevangen door Australië. De vrouwelijke junioren van de voetbalbond kregen asiel aangeboden in Portugal. Alleen voor de beloften, de groep tot 19 jaar, was nog geen oplossing gevonden. Tot nu. Ze probeerden overigens eerder via het vliegveld in Kaboel naar Qatar te vluchten, maar deze poging strandde na de bomaanslag bij de luchthaven.

Sinds de Taliban in augustus terug aan de macht kwamen, is het voor vrouwen en meiden niet meer mogelijk om in het openbaar te sporten.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: