Boris Johnson niet vervolgd voor uitspraken over brexit

Johnson deed zijn uitspraken, over de som die Groot-Brittannië wekelijks betaalt aan de Europese Unie, in de aanloop naar het referendum van 2016, toen hij een van de campagneleiders was om de EU te verlaten. De Britten stemden toen met 52 procent tegen 48 procent voor een brexit.



,,De verdachte heeft herhaaldelijk gelogen en het Britse publiek misleid over de kosten van het EU-lidmaatschap, namelijk dat de kosten 350 miljoen pond per week waren”, luidde de dagvaarding tegen Johnson. Zijn advocaten wisten de rechtbank er van te overtuigen dat de vervolging politiek gemotiveerd en juridische pesterij was.



Geld voor de zaak over de vermeende 'brexitleugen' is via crowdfunding ingezameld en een Britse burger had de zaak aangespannen. Uit peilingen blijkt dat de flamboyante politicus favoriet is om Theresa May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en als premier. Tien andere kandidaten hebben zich daarvoor ook gemeld.