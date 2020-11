Boris Johnson houdt grote schoonmaak. Of zit zijn verloofde er achter?

Rita (62) verstopte haar overleden vriendin drie jaar lang in de kast: ‘Je deed bij haar geen stap naar binnen’

13 november Een vrouw uit Antwerpen heeft drie jaar lang het stoffelijk overschot van haar aan kanker overleden partner in de kledingkast bewaard. De 62-jarige Rita hield haar vrienden voor dat Monique in alle stilte was begraven door haar familie. Tot Rita in september plots werd opgenomen, de huisbaas haar appartement wilde ontruimen en een kast opentrok. Onder een dekentje vond hij een lichaam in verregaande staat van ontbinding. Voor de buurtbewoners vallen de puzzelstukjes in elkaar: ,,Je deed bij Rita geen stap naar binnen.”