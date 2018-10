Boris Johnson haalt uit: 'met zo'n brexit blijven we gevangene van Brussel'

Het publiek dat Johnson op het congres trekt, bestaat grotendeels uit teleurgestelde brexitstemmers die de huidige zachtere exitkoers verfoeien. In de stampvolle grote zaal van het conferentiecentrum wordt Johnson dan ook met groot applaus ontvangen.

,,Ik houd van Boris, hij is geweldig!’’, jubelt Jean Heath, die speciaal voor Johnson naar het congres in Birmingham is gekomen. ,,Wat ik leuk vind: bij zijn toespraken val je niet in slaap. Het is levendig. Theresa May is een aardige vrouw, maar is geen leidersfiguur.’’

Boris over brexit

Het publiek krijgt waar het voor gekomen is: Boris over brexit. Het is vooral een herhaling van de ideeën die hij de afgelopen weken in alle Britse media heeft mogen verkondigen. Een harde brexit, een deal met de EU die inhoudt dat ze zich niet meer aan hun regels hoeven te houden, en de vrijheid om handelsakkoorden te sluiten met andere landen. ,,We moeten dapper zijn’’, zegt hij. ,,Dan wacht ons een glorieuze toekomst.’’

Quote We moeten dapper zijn. Dan wacht ons een glorieuze toekomst Boris Johnson Voor de koers van zijn partijleider May, die een zachtere brexit voorstaat, inclusief een vrijhandelszone tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, heeft hij geen goed woord over. ,,Dan moeten we ons nog steeds aan hun regels houden, terwijl we er niets over te zeggen hebben. Nonsens! Zo blijven we een gevangene van Brussel.''

May

Dat de veelgeplaagde May het niet lang meer volhoudt in haar functie, daar zijn de meeste bezoekers aan het evenement het wel over eens. Er is te veel gebeurd, ze is te beschadigd geraakt. Weinigen denken dat ze na de brexitdatum van 29 maart 2019 nog lang op haar plek zit. Haar plaaggeest Boris Johnson deed dinsdag in ieder geval flink zijn best om zichzelf te positioneren als een geloofwaardige en geschikte opvolger.