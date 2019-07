Boris Johnson belooft spoedige brexit en is verrassend lief voor Theresa May

Nieuwe premier Groot-BrittanniëIn zijn overwinningsspeech heeft Boris Johnson beloofd keihard aan de slag te gaan om de brexit eind oktober te realiseren. Voor tegenstander Jeremy Hunt en voorganger Theresa May had de nieuwe premier vriendelijke woorden over.

Johnson noemde het ‘een buitengewone eer en voorrecht’ om de nieuwe premier van Groot-Brittannië te zijn. Tegenover zijn conservatieve partijgenoten in Londen ging hij de over hem heersende scepsis, ook binnen zijn eigen Tories, niet uit de weg. ,,Ik realiseer me dat er mensen zijn die de beslissing om hem te kiezen als nieuwe premier in twijfel trekken”, sprak Johnson in de derde persoon over zichzelf. ,,Er zullen mensen zijn die afvragen wat ze hebben gedaan. Misschien zelfs in deze zaal.”



In een relatief korte speech die regelmatig licht van toon was, beloofde de voormalige burgemeester van Londen zijn uiterste best te doen om critici voor zich te winnen. ,,Tegen alle twijfelaars zeg ik: we gaan dit land van nieuwe energie voorzien en brexit voor elkaar krijgen.” Zonder deal zal Groot-Brittannië op 31 oktober de EU verlaten.



Volgens Johnson, die met een ruime meerderheid van 66 procent de conservatieve leiderschapsverkiezing won, staat Groot-Brittannië voor een ‘bepalend moment’. ,,Opnieuw moeten we twee verschillende instincten verenigen, twee nobele instincten: enerzijds is er de diep gekoesterde wens van vriendschap en vrijhandel tussen Groot-Brittannië en onze Europese partners waarbij we elkaar steunen op het gebied van veiligheid en defensie.”

Lees ook Play Boris Johnson nieuwe premier Groot-Brittannië Lees meer

Onverenigbaar

,,Maar tegelijk is er onze net zo diepe en oprechte wens om zélf dit land democratisch te besturen. En natuurlijk zijn er mensen die zeggen dat deze twee onverenigbaar zijn en dat het simpelweg niet gedaan kan worden.”



Johnson, die regelmatig zijn vuist verhief, refereerde aan het thema van zijn voorbijgaande campagne. ,,Mocht u het vergeten zijn, wat waarschijnlijk het geval is: het is brexit voor elkaar te krijgen, het land verenigen en Jeremy Corbyn (de leider van Labour, red) verslaan. En dat is wat we gaan doen.”



Verder lezen na de tweet

Hij noemde de Conservatieven de meest geschikte partij om Groot-Brittannië te regeren. ,,Als je kijkt naar de afgelopen 200 jaar dat deze partij bestaat dan zul je zien dat wij als Conservatieven de menselijke natuur, denk ik, het beste begrijpen [..] En steeds opnieuw zijn wij het tot wie de mensen in dit land zich hebben gewend voor de juiste balans.”



,,Drijfveren om je eigen huis te bezitten, om je eigen geld te verdienen en uit te geven, om naar je familie om te kijken. Dat zijn goede, nobele instincten. Even nobel is de drijfveer om te delen. En om iedereen een eerlijke kans in het leven te geven. Om om te zien naar de armsten en behoeftigen en om een geweldige maatschappij op te bouwen.”

Theresa May

Voor zijn door hem lang bekritiseerde voorganger Theresa May had hij verrassend vriendelijke woorden in petto. ,,Het was een voorrecht om in haar kabinet te zitten en de passie en vastberadenheid te zien die ze toonde richting de vele zaken die haar erfenis zijn: van gelijk loon voor mannen en vrouwen en het aanpakken van de problemen van geestelijke gezondheid tot raciale discriminatie in ons strafrechtelijke systeem [...] Dank je wel Theresa. Dank je”

Ook zijn verslagen rivaal Jeremy Hunt kon op lof rekenen. ,,Jeremy, in de loop van ruim twintig verkiezingsevents hebben we 3.0000 mijl - het was 7.000 mijl, denk ik - kriskras door het land gereisd. Altijd was je vriendelijk, goed gehumeurd en een vat met goede ideeën.” <lachend> Ik ben van plan daar flink wat van te stelen.” Hij noemde Hunt een ‘formidabele campagnevoerder, een groot leider en politicus.’



Die overwinning op Hunt, afgelopen tijd minister van Buitenlandse Zaken, was overigens beduidend kleiner dan verwacht. Hunt wist een kleine 47.000 stemmen te bemachtigen, een derde van het totaal. Experts dachten dat Johnson minsten vier keer zoveel stemmen zou trekken als zijn voornaamste rivaal. Het betekent dat de verdeeldheid bij de Tories nog groter is dan gedacht.



Het betekent dat Johnson in zijn eigen woorden ‘met volle kracht’ aan de slag gaat ,,samen met het team dat ik komende dagen zal samenstellen.” Even later: ,,De campagne is over, tijd om aan het werk te gaan.”