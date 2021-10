Boogschutter Noorwegen had 'boodschap voor de wereld’

In Nederland is een handboog of pijl en boog legaal te bezitten. Een pijl en boog valt niet onder de wapenwet en mag door iedereen worden gekocht. ,,Een handboog is geen wapen maar een sportattribuut. Je mag ermee over straat, maar alleen als hij ingepakt is. Het is verboden met een boog in gespannen toestand en pijlen over straat te wandelen”, zegt een woordvoerder van de Dutch Bow Store in Wageningen. Voor kruisbogen is wel een vergunning nodig en gelden strengere regels. Aanvallen met een handboog of een kruisboog zijn zeldzaam. In Enschede werd vorige maand een man door de politie neergeschoten nadat hij twee vrouwen had vermoord en vervolgens met een kruisboog op agenten schoot. In Rusland werd dit jaar een Russische oligarch, Vladimir Magoerov, thuis overvallen en doodgeschoten met een pijl. Naast zijn lichaam lag een kruisboog. Twee jaar geleden was Duitsland in de ban van een bizarre, meervoudige moord met een kruisboog. In de stad Passau werden ten minste drie mensen met een kruisboog doodgeschoten in kringen van een sekte die in middeleeuwse sferen leefde. In België werd vijf jaar geleden jacht gemaakt op een man uit Tongeren die zijn schoonmoeder met een kruisboog had beschoten. Toevallig zou er over twee weken een Deense film uitkomen in Noorwegen Wild Men over een man die in de Noorse wouden met een pijl en boog probeert te leven van de natuur. Wegens de gebeurtenissen in Kongsberg is de première van die film voorlopig uitgesteld.