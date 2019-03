Bommelding in Mexico-Stad leidt tot massale evacuatie

Orang-oetanjong sterft van honger nadat moeder met kogels wordt verminkt

13 maart Natuurbeschermers op Noord-Sumatra hebben zondag een zwaargewonde orang-oetan en haar ondervoede jong gered van een palmolieplantage in Atjeh. Het vrouwtje bleek door plantagewerkers te zijn beschoten met een luchtdrukgeweer en had 74 kogeltjes in haar lichaam. Ook was de moeder meermalen gestoken, haar armen en benen waren op diverse plaatsen gebroken en ze was haar zicht kwijt.