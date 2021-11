Bombriefaanslagen bij Duitse voedingsbedrijven: verdachte vrijgesproken dankzij oorlellen en haarlijn

De verdachte van enkele bombriefaanslagen in het zuidwesten van Duitsland is vrijdag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij werd verdacht van aanslagen begin dit jaar bij onder andere het Lidl-hoofdkwartier waar drie gewonden vielen.

De inmiddels 67-jarige Klaus S. uit de omgeving van Ulm (Baden-Württemberg) werd verantwoordelijk gehouden voor het versturen van drie bombrieven naar voedingsbedrijven. Twee van die brieven ontploften. Dat gebeurde op 16 februari bij aromamaker ADM Wild in Eppelheim (Heidelberg) en een dag later bij het Lidl-hoofdkwartier in Neckarsulm (Heilbronn). Daarbij raakten respectievelijk een en drie medewerkers gewond. S. werd twee dagen later aangehouden in zijn woning.

De rechtbank in Heidelberg sprak S. vrij op basis van deskundigenrapporten. Daarin waren twijfels gerezen over de verdenkingen tegen de zestiger. Diens oorlellen, de breedte en hoogte van zijn gezicht én de kleur van zijn haarlijn weken af van die van de gedeeltelijk gemaskerde persoon op bewakingsbeelden van het postkantoor waar de bombrieven waren afgeleverd. ,,Ze zijn hoogstwaarschijnlijk niet hetzelfde’’, hoorde de Süddeutsche Zeitung een antropoloog zeggen.

De rechtbank vond de vergelijking van vooral de oorlellen en kleur van de haarlijn zo overtuigend dat het volgens haar ‘onwaarschijnlijk’ was dat S. achter de aanslagen zat. Toch kon dat ook niet helemaal worden uitgesloten. Desondanks kreeg de gepensioneerde elektricien het voordeel van de twijfel. Hij werd vrijgesproken voor het toebrengen van lichamelijk letsel maar moet wel een boete van 1800 euro betalen wegens illegaal bezit van zelfgemaakte patronen met ontsteking.

Indirect bewijs

Het Openbaar Ministerie (OM) had 4,5 jaar cel geëist tegen S. wegens het veroorzaken van explosies, het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel en een poging daartoe. Ze had alleen indirect bewijsmateriaal (de zelfgemaakte patronen) maar ging ervan uit dat S. de drie explosieven zelf had gebouwd om de voedingsbedrijven af te persen. Daarbij zag ze een verband met een afpersingspoging in 2019 bij ADM Wild.

S. las tijdens het proces een verklaring voor waarin hij zijn onschuld volhield. ,,Ik ben een fatsoenlijk burger en hoop op gerechtigheid.” Zijn advocaten vroegen om vrijspraak omdat er ‘maar heel weinig overbleef’ van de door het OM aangevoerde punten ten nadele van hun cliënt. Zo was het volgens hen ‘zeer waarschijnlijk’ dat hij niet te zien was op de bewakingsbeelden van het postkantoor waarmee de officier van justitie de betrokkenheid van S. wilde bewijzen. De zestiger zit ook niet op het darknet en had geen bitcoin-accounts. ,,Er zijn dus aanwijzingen dat de aanslagen zijn gepleegd door iemand anders die waarschijnlijk ook verantwoordelijk is voor de afpersingspogingen in 2019 tegen de voedselproducent in Eppelheim’’, tekende de Frankfurter Allgemeine Zeitung op.

