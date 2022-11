Bolsonaro spreekt twee dagen na verkiezingsnederlaag voor het eerst: ‘Ik volg de grondwet’

UPDATEDe Braziliaanse president Bolsonaro heeft twee dagen na zijn verkiezingsnederlaag gezegd dat hij de grondwet respecteert. Zijn stafchef laat weten dat het proces in gang wordt gezet om de macht over te dragen. Bolsonaro verloor de presidentsverkiezingen zondag nipt van zijn aartsrivaal, de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Sindsdien had hij zich gehuld in stilzwijgen.

Bolsonaro's toespraak in het Palácio do Alvorada, zijn werkpaleis, was kort en krachtig en duurde slechts twee minuten. Hij erkende niet letterlijk zijn verkiezingsnederlaag, maar zei ook niet dat hij de overwinning van Lula, die hij niet noemde in zijn speech, zou gaan aanvechten. Tussen de regels kon wel de conclusie getrokken worden dat Bolsonaro zich neerlegt bij de uitslag, waarover hij verder met geen woord sprak: ,,Ik heb me altijd aan de grondwet gehouden en dat zal ik blijven doen”, zei hij, nadat hij eerst de 58 miljoen kiezers die zondag op hem stemden had bedankt.

Meteen na de toespraak van de huidige president, kondigde zijn stafchef Ciro Nogueira aan dat het proces in gang wordt gezet om de macht over te dragen aan Lula. Dat is overigens geen gunst, maar een wettelijke verplichtig. Opvallend was dat Nogueira wel sprak over ‘president Lula’. De 77-jarige oud-president, die Brazilië al eerder in twee termijnen leidde (2003-2011), benoemde vandaag zijn vicepresident Geraldo Alckmin tot coördinator van zijn team dat met de regering van Bolsonaro moet zorgen voor een efficiënte transitie.

Lula wordt op 1 januari ingehuldigd als nieuwe president. Traditiegetrouw gebeurt dat door het omhangen van de groengele presidentiële sjerp door de vertrekkende president. De vraag is echter of Bolsonaro dat die dag gaat doen. Nieuwszender CNN Brasil meldde vandaag dat Bolsonaro van plan is om dan naar het buitenland te reizen. In dat geval zou de huidige vicepresident Hamilton Mourão de honneurs namens de verslagen president moeten waarnemen.

Uitdager Lula kreeg zondag 50,9 procent van de stemmen, Bolsonaro 49,1 procent. Het was sinds het bekend worden van de uitslag onduidelijk of Bolsonaro zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren. In aanloop naar de stembusgang verklaarde de radicaal-rechtse politicus meermaals dat hij uitsluitend door verkiezingsfraude zou kunnen verliezen. Hij suggereerde dat hij zich niet zou neerleggen bij een nederlaag.

Volledig scherm Luiz Inacio Lula da Silva viert de overwinning in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. © REUTERS

Wegblokkades

In zijn toespraak vanavond sprak Bolsonaro ook over de duizenden met hem sympathiserende vrachtwagenchauffeurs die sinds zondagavond op honderden plaatsen in Brazilië wegen blokkeren als protest tegen Lula’s overwinning. ,,De huidige manifestaties zijn het gevolg van verontwaardiging en het gevoel van onrecht over hoe het verkiezingsproces is verlopen”, aldus de president. ,,Vreedzame betogingen zijn altijd welkom, maar onze methodes mogen niet zijn zoals die van links, die altijd de bevolking schade berokkenen, zoals het binnendringen van eigendommen, beschadiging van objecten en het recht op vrije doorgang belemmeren.”

Dat was een duidelijk signaal aan zijn protesterende achterban. De blokkades, volgens de Braziliaanse nieuwszender dinsdagmiddag 470, verspreid over 23 van de 26 Braziliaanse deelstaten, zijn op een aantal plaatsen uitgemond in rellen en ongeregeldheden, brandstichting, vernieling en lange files. In São Paulo werd ook het internationale vliegveld Guarulhos geblokkeerd door boze truckers. Tientallen vluchten werden daardoor geannuleerd.

Ook hebben Braziliaanse supermarkten al problemen gemeld met de bevoorrading. Bij gebrek aan goede treinverbindingen in het land, is het vervoer over de weg daarvoor cruciaal. De grootwinkelbedrijven riepen Bolsonaro op om het probleem op te lossen. De president verlaagde eerder de prijzen van diesel en vrachtwagenchauffeurs vormen een belangrijke groep onder zijn aanhangers.

Aanvankelijk trad de snelwegpolitie (PFR), die zondag op de verkiezingsdag nog bussen met vooral Lula-stemmers tegenhield, nauwelijks op tegen de blokkades. Het Braziliaanse Hooggerechtshof zei de PFR vandaag tientallen (gedeeltelijke) wegversperringen van snelwegen te verwijderen. Dat gebeurde maar mondjesmaat, waarop gouverneurs in diverse staten ook andere politiediensten inzetten om de blokkades te breken. In São Paulo en Rio de Janeiro werd de Mobiele Eenheid van de Militaire Politie ingezet, die daarbij ook gebruikmaakte van traangas en pepperspray.

Politievakbonden verweten Bolsonaro eerder op de dag de blokkades aan te wakkeren door zijn stilzwijgen. ,,Het resultaat van de verkiezingen van 2022 geeft de wens van de meerderheid van de bevolking aan en moet worden gerespecteerd. De houding van de huidige president van de Republiek, Jair Bolsonaro, door stil te blijven en de stembusuitslag niet te erkennen, bemoeilijkt de pacificatie in het land, en stimuleert een deel van zijn aanhangers om de Braziliaanse wegen te blokkeren”, aldus de nationale federatie van snelwegagenten en de verschillende vakbonden van snelwegagenten in een gezamenlijke verklaring.

Volledig scherm Aanhangers van Bolsonaro blokkeren een van de snelwegen in Brazilië. © AFP