Bolsonaro hint op deelname aan volgende presidentsverkiezingen Brazilië

Ook trok Bolsonaro de uitslag van de vorige verkiezingen opnieuw in twijfel. Hij verloor op het nippertje van de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Voorafgaand aan de stembusgang verklaarde Bolsonaro dat hij alleen kon verliezen door fraude. Zijn aanhangers vielen op 8 januari overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia aan uit onvrede over de verkiezingsuitslag.

Donald Trump

De Braziliaanse politicus ontving tijdens de conferentie staande ovaties, bijvoorbeeld toen hij het had over het versoepelen van regels voor wapenbezit. Het meerdaagse evenement wordt afgesloten met een speech van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. De twee voormalige leiders, die allebei een enkele termijn hebben geregeerd, zullen elkaar naar verwachting ontmoeten.

De 67-jarige Bolsonaro, ook wel de Tropische Trump genoemd, reisde eind december onverwachts naar de Verenigde Staten. Dat deed hij enkele dagen voordat hij werd opgevolgd door Lula. Bolsonaro zei vorige maand in een interview met The Wall Street Journal dat hij in maart terug zal keren naar Brazilië om er de oppositie te leiden. Of dat nog steeds het plan is, is niet bekend.