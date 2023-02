Bolsonaro: ‘Ben van plan binnenkort terug te keren naar Brazilië’

met video Miss België Chayenne Van Aarle (23) zwaarge­wond na aanrijding met vrachtwa­gen: ‘Artsen verwijde­ren glas uit haar halsstreek’

Miss België Chayenne Van Aarle (23) is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Kruibeke, dat zegt haar vriend Nicolas Geniets tegen de redactie van de Belgische krant HLN. Ze reed achteraan in op een vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file richting Antwerpen. Ze was er erg aan toe, maar is bij bewustzijn en buiten levensgevaar. “Artsen zijn glas uit haar halsstreek aan het verwijderen.”

7 februari