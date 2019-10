Bokskampioen Errol Spence vecht voor zijn leven na horrorcrash met Ferrari

De Amerikaanse profbokser en meervoudig kampioen weltergewicht Errol Spence junior (29) vecht in een ziekenhuis in Dallas voor zijn leven na een horrorcrash met zijn Ferrari. Volgens Amerikaanse media raakte de topsporter zwaargewond en ligt hij momenteel op de intensive care waar zijn ouders niet van zijn zijde wijken. Over zijn toestand en overlevingskansen zijn nog geen mededelingen gedaan.

De politie van Dallas (Texas) meldde vandaag dat Spence - die door fans ‘een van de beste vechters ooit’ in zijn gewichtsklasse (tussen de 63,5 en 66,7 kilo) wordt genoemd - met hoge snelheid door de stad reed en door nog onbekende oorzaak met zijn witte wagen over de middenberm schoot. De Ferrari sloeg vervolgens meermaals over de kop waarbij Spence, die geen veiligheidsgordel zou hebben gedragen, uit de bolide werd geslingerd. Vervolgens zou hij bewegingloos op het asfalt zijn blijven liggen en buiten bewustzijn naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Het ongeluk vond rond 03.00 uur in de ochtend plaats. Kort daarvoor was Spence vertrokken uit een nachtclub. Van zijn bezoek aan het etablissement plaatste hij beelden van een pikant paaldansoptreden op zijn Instagram Stories. Die videootjes zijn inmiddels niet meer te zien. Fans van de profbokser zijn is shock omdat hun held zeer waarschijnlijk levensgevaarlijk gewond is geraakt. Spence wordt overladen met beterschapswensen en menigeen bidt voor een spoedig herstel. Zijn management heeft nog geen commentaar gegeven.

WORLD champion boxer Errol Spence Jr is in intensive care after flipping his Ferrari in a horrific high-speed crash.

The welterweight king was not wearing a seatbelt and was thrown out of the vehicle during the smash, which saw the super-car somersault “multiple times”.

Earlier in the night, the man widely regarded as one of the best pound-for-pound fighters in the world posted a video to his Instagram Stories showing a pal dancing in a nightclub.