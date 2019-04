Boete na barbecue die leidde tot bosbrand aan Comomeer: 27 miljoen euro (!)

Mueller ontevreden over Trump ‘Geen aanwijzin­gen Rus­land-connectie Trump, mogelijk belemme­ring rechtsgang’

17:59 Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat president Donald Trump of zijn campagneteam samenwerkten met Rusland in 2016. Dat verklaarde de Amerikaanse minister William Barr vandaag. Uit het rapport blijkt wel dat Mueller er ‘niet voldoende vertrouwen in heeft‘ om Trump vrij te pleiten van belemmering van de rechtsgang tijdens het onderzoek. Er gaan nu stemmen op om Mueller onder ede te horen over zijn bevindingen.