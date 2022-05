Bodybuilder krijgt levenslang voor moord op ex, haar grootouders en een fotograaf

D. ging op 25 juli 2017 naar de woning van zijn ex-vriendin Maïlys Descamps, die de bodybuilder via internet had leren kennen. Een paar dagen eerder had ze D. ge-sms’t dat ze niet bij hem terug zou komen. Ze had de toen 24-jarige D. eerder verteld over pikante fotoshoots bij de dertiger Jeroen Verstraete waarbij mogelijk seksueel contact was geweest. Nadat de relatie met D. op de klippen liep, stalkte en bedreigde hij Descamps wekenlang digitaal. In het huis bracht hij zijn ex met een mes om, daarna haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64), die ter plaatse waren gekomen omdat ze terecht vreesden dat haar stalker zich daar bevond.