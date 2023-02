Bobi (30) is de oudste hond ooit, met dank aan mensenvoedsel: ‘Wat wij eten, eet hij ook’

Bobi is geboren op 11 mei 1992, en is op het moment van schrijven om precies te zijn 30 jaar en 268 dagen oud. In mei ziet de hond zijn 31ste verjaardag tegemoet. De vorige recordhouder, Bluey (1910-1939), was een Australische herder die 29 jaar en 5 maanden oud werd.

De 30-jarige Bobi heeft zijn hele leven doorgebracht bij de familie Costa, in het dorp Conqueiros in Portugal. Het is een Portugese waakhond: een Rafeiro do Alentejo. De gemiddelde levensverwachting van dit ras is 12 tot 14 jaar. Bobi zit dus al ruim op het dubbele daarvan.

Ontsnapt aan de dood

De hond heeft ook een bijzonder levensverhaal. Hij werd geboren als een van vier mannelijke puppy's in een bijgebouw waar de Costa-familie hout opsloeg. ,,Mijn vader was een jager, we hadden altijd veel honden", zegt Leonel Costa, nu 38, tegen Guinness World Records. Omdat de familie al zoveel honden had, besloot Costa's vader dat ze de pups niet konden houden. Toentertijd beschouwden ouderen het normaal om ‘de dieren in een gat te begraven zodat ze niet zouden overleven’, zegt Costa.

Guinness World Records maakte een video over Bobi:

Een dag nadat de puppy's waren geboren haalden de ouders van Costa de pups weg. In de dagen daarna viel het de familie op dat de moederhond naar het buitengebouw bleef gaan waar de dieren waren geboren. Costa en zijn broers besloten haar te volgen, en vonden Bobi. Ze besloten om zijn bestaan geheim te houden tot het dier de ogen had geopend - meestal na ongeveer een a twee weken. Het gebruik schreef voor dat de dieren dan niet meer begraven mochten worden.

Rust en met de pot mee-eten

Nu, 30 jaar later, is Bobi er dus nog steeds, iets dat Costa toeschrijft aan de ‘kalme, vredige omgeving’ waarin Bobi leeft, ‘ver van de steden'. De hond heeft nooit aan de lijn gezeten en kon vrij rond lopen in de bossen en akkers rondom het huis. Bobi heeft zijn hele leven mensenvoedsel gegeten, zegt Costa. ,,Wat wij aten, at hij ook.” Wel weekte de familie het eten eerst in water om de kruiden en specerijen eraf te krijgen.

Tot dusver heeft Bobi weinig grote medische problemen gehad. Alleen in 2018 leek het even kantje boord, toen hij instortte met ademhalingsmoeilijkheden. Maar het toen al meer dan een kwart eeuw oude dier overleefde het. Nu Bobi hoogbejaard is, is hij wel minder actief. Lopen gaat moeizaam, dus hij is meestal te vinden in de achtertuin, met de katten. Ook ziet hij slechter. Op koude dagen ligt hij graag bij het vuur.

Bobi is in 1992, zijn geboortejaar, geregistreerd bij de Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria (Veterinaire Medische Dienst van de gemeente Leiria), meldt Guinness World Records. De dienst heeft zijn geboortedatum bevestigd. De leeftijd van Bobi is daarnaast geverifieerd door Siac, een huisdierendatabase die door de Portugese overheid geautoriseerd is.

Bobi heeft weinig grote medische problemen gehad, op een incident in 2018 na. Wel ziet hij slechter.

Bobi met zijn oorkonde van Guinness World Records.