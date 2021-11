Blootgelegde kamer in Pompeii biedt zeldzaam inkijkje in dagelijks leven van slaven

,,We kunnen ons de slaven voorstellen die werkten in dit gebied en hier kwamen om te slapen", zei Gabriel Zuchtriegel, directeur van het Pompeii Archeologisch Park. ,,We weten dat het zeker een leven in onzekere omstandigheden was.” De kamer, met slechts één hoog raam en geen muurdecoraties, bevat de resten van drie houten bedden. Deze waren verstelbaar. Twee bedden waren 1,7 meter, en één slechts 1,4 meter. Dat duidt er mogelijk op dat het hier ging om een familie met kind. Onder de bedden werden onder meer potten en persoonlijke objecten gevonden.

Belangrijke ontdekking

De Italiaanse minister van cultuur, Dario Franceschini, noemde de vondst ‘een belangrijke ontdekking die de kennis van het dagelijkse leven van de inwoners van Pompeii verrijkt, meer specifiek van een onderdeel van de samenleving waarover nog weinig bekend is.” De villa waarin de kamer gevonden werd, biedt een panoramisch uitzicht over de zee en wordt beschouwd als een van de belangrijkste recente ontdekkingen in Pompeii. Het gebouw ligt aan de rand van de stad en draagt de naam Villa dei Misteri. Een jaar geleden vonden archeologen er ook de resten van twee mensen, vermoedelijk een rijke man en zijn mannelijke slaaf, die overvallen werden door de vulkanische as terwijl ze probeerden te vluchten.

De antieke Romeinse stad Pompeii werd in 79 na Christus getroffen door de uitbarsting van de nabijgelegen vulkaan Vesuvius. Een zogenoemde pyroclastische stroom bedolf de stad. Dat is een soort gloedwolk die bestaat uit golven van vaste of half vloeibare lava, gas, rotsen en as. Door het ooggetuigenverslag van de toentertijd in de stad woonachtige Plinius de Jongere is er veel bekend over de uitbarsting.



De stad telde zo'n 20.000 inwoners. Naar verluidt zijn er tijdens de uitbarsting in 79 zo’n 16.000 mensen omgekomen in Pompeï en het nabijgelegen Herculaneum.