Bloedige machtsstrijd in Soedan: leger lijkt overhand te krijgen, humanitaire pauze niet gerespecteerd

Het Soedanese leger leek zondag de overhand te krijgen in de bloedige machtsstrijd met de rivaliserende Rapid Support Forces (RSF). De paramilitaire groep en het leger beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met de vijandelijkheden. Die eisten in twee dagen tijd al minstens 59 burgerdoden, waaronder drie VN-medewerkers, en ruim zeshonderd gewonden.

Het leger bombardeerde zondag bases van de RSF onder leiding van generaal Mohamed Hamdane Daglo, bekend als Hemedti. Zowel hij als legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan stemden daarna in met een door de Verenigde Naties voorgestelde ‘humanitaire pauze’ van drie uur. Die ging om 16.00 uur lokale tijd in en was onder andere bedoeld om gewonden te evacueren. Artsenvakbonden hadden eerder gezegd dat het voor medici en gewonden lastig was om van en naar ziekenhuizen te komen, en riepen de strijdende partijen op voor een veilige doorgang te zorgen.

Quote Het tijdelijke staakt-het-vu­ren en het openen van veilige wegen werd niet uitgevoerd Ghazi Elrayah, humanitaire activist Terwijl het schieten in het centrum van Khartoem aanvankelijk leek af te nemen, werden de zware bombardementen al snel hervat, zei een getuige van persbureau Reuters. Bij het vallen van de avond meldden bewoners hevig artillerievuur en het gebrul van gevechtsvliegtuigen aan de overkant van de rivier de Nijl in het Kafouri-district van Bahri, waar de RSF een basis heeft.



,,Het tijdelijke staakt-het-vuren en het openen van veilige wegen aangekondigd door UNITAMS (VN-missie, red.) werd niet uitgevoerd en noch het Internationale Comité van het Rode Kruis, noch de Soedanese Rode Halve Maan voerden evacuaties uit”, zei humanitaire activist Ghazi Elrayah. Hij bereidt de evacuatie voor van mensen die door de gevechten zijn gestrand in ziekenhuizen en andere gebouwen.

‘Uur van overwinning is nabij’

Volgens getuigen en bewoners in het stadscentrum voerde het leger zondag luchtaanvallen uit op RSF-kazernes en -bases, onder meer in de zusterstad Omdurman, en slaagde het erin de meeste faciliteiten van de paramilitaire groep te vernietigen. De strijdmachten heroverden volgens hen ook een groot deel van het presidentiële paleis, nadat beide partijen hadden beweerd het in handen te hebben, en andere belangrijke installaties in Khartoem. RSF-leden verschansten zich nog steeds op de internationale luchthaven van Khartoem, belegerd door het leger. Dat voerde geen aanvallen uit op de gebouwen om grote schade te voorkomen, zeiden getuigen.

‘Het uur van de overwinning is nabij’, zei het leger zondag in een verklaring. ‘We bidden om genade voor de onschuldige levens die zijn verwoest door dit roekeloze avontuur van de RSF-rebellen. We zullen binnenkort goed nieuws hebben voor onze geduldige en trotse mensen, als God het wil.’

Groot probleem

De duizenden zwaarbewapende RSF-leden in wijken van Khartoem en andere steden, vormen volgens getuigen en bewoners een groot probleem omdat geen enkele autoriteit hen kan controleren. ,,Er is zoveel valse informatie en iedereen liegt. Wij weten niet wanneer en hoe dit zal eindigen’’, zei een jonge vrouw genaamd Huda tegen Reuters.

Tagreed Abdin, een architect in Khartoem, zei zondag dat de stroom uitviel en dat mensen probeerden de batterijen van telefoons te sparen. ,,We kunnen luchtaanvallen, granaatinslagen en geweerschoten horen”, vertelde ze.

Het Soedanese telecommunicatiebedrijf MTN blokkeerde internetdiensten op bevel van de telecommunicatieregulator van de overheid, meldden twee functionarissen van het bedrijf aan het persbureau. De staatstelevisie stopte zondagmiddag met uitzenden.

Bemiddelaars

Pogingen van buurlanden en regionale instanties om een einde te maken aan het geweld werden zondag geïntensiveerd. Daaronder een aanbod van Egypte en Zuid-Soedan - sinds juli 2011 onafhankelijk - om te bemiddelen tussen de vechtende partijen, zo verklaarde het kantoor van de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat de regering in Washington in gesprek is met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Beide landen hebben grote invloed op actoren in Soedan, vooral in het leger. Ze zijn het erover eens dat het nu essentieel is dat de betrokken partijen ‘onmiddellijk en zonder voorwaarden stoppen met vechten’, zei Blinken.

Integratie RSF in leger

De gevechten braken zaterdag uit tussen legereenheden die loyaal zijn aan generaal Abdel Fattah al-Burhan, hoofd van de Soevereine Raad van Soedan, en de paramilitaire RSF geleid door generaal Mohamed Hamdan Dagalo, plaatsvervangend hoofd van de raad. Beiden bundelden hun krachten om dictator en legerleider Omar al-Bashir te verdrijven met een militaire staatsgreep in 2019, maar liggen sindsdien met elkaar overhoop over de integratie van de paramilitaire troepen in het leger. Die geldt als onderdeel van de overgang naar een democratie met een burgerregering. Onenigheid over het tijdschema daarvoor heeft de ondertekening van een internationaal gesteunde overeenkomst met politieke partijen vertraagd.

De Verenigde Staten, China, Rusland, Egypte, Saoedi-Arabië, de VN-Veiligheidsraad, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie hebben opgeroepen tot een snel einde aan de vijandelijkheden die de instabiliteit dreigen te verergeren in een reeds onstabiele, grote regio.

