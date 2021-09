Blinken verdedigt vertrek VS uit Afghanistan in Congres: Uitstel had niets uitgemaakt

Jongeren­coach Marijn deelt bericht van 13-jarige dochter die vriendin in nood uitlegt wat haar moeder voor werk doet

13 september ‘Ze heeft zeg maar ervaring met jeugdzorg en die shit. […] Ze snapt pubers zeg maar gewoon goed dus ja.’ Met die woorden probeerde de 13-jarige Floor een vriendinnetje in nood aan te moedigen eens in gesprek te gaan met haar moeder, jongerencoach Marijn (40). Marijn deelt de functieomschrijving in tienertaal op LinkedIn en de reacties zijn hartverwarmend én hilarisch.