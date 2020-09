Bliksembezoek Pompeo aan Suriname: ‘VS wil er weer voet aan de grond krijgen’

1. Historisch bezoek

Voor het eerst in dertien jaar landt vandaag een regeringsvliegtuig van de VS in Paramaribo, met aan boord Pompeo. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2007, toen defensieminister Robert Gates op bezoek kwam. Voor een tegenbezoek moeten we nog verder terug. In 1992 werd toenmalig president Ronald Venetiaan van Suriname op het Witte Huis in Washington ontvangen door zijn Amerikaanse ambtgenoot George W. Bush. Suriname had net een burgeroorlog en een staatsgreep achter de rug. Bush beloofde Venetiaan hulp in geval van een nieuwe coup.