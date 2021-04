‘Blauwe muur van stilte’ doorbroken tijdens George Floyd-proces

Om zó lang op George Floyds nek te blijven knielen toen die eenmaal met zijn handen achter zijn rug geboeid was en op zijn buik op straat lag, had ‘op geen enkele manier of vorm ook maar iets te maken met waar de politie voor staat’. Dat verklaarde hoofdcommissaris Medaria Arradondo op de zesde dag van het moordproces tegen Derek Chauvin.

De hoogste politiechef van Minneapolis had de dood van George Floyd al eerder ‘moord’ genoemd. Hij toonde opnieuw geen enkel begrip voor het handelen van agent Chauvin. Arradondo, de eerste zwarte hoofdcommissaris van de Amerikaanse stad, ontsloeg Chauvin en drie andere officieren onmiddellijk na de dood van Floyd. Chauvin (45) staat nu terecht op beschuldiging van moord en doodslag voor de dood van Floyd op 25 mei vorig jaar. De witte politieman drukte zijn knie in de nek van de 46-jarige zwarte man. Dat duurde 9 minuten en 29 seconden.

Terwijl bij vergelijkbare incidenten in het verleden de rijen vaak gesloten bleven binnen bekritiseerde Amerikaanse politiekorpsen - de ‘blauwe muur van stilte’, zoals het wordt genoemd - zijn er deze keer al zeer uitgesproken meningen te horen geweest. Arradondo, die al bijna 20 jaar bij het korps zit, is tot nu toe een van de meest uitgesproken politiemensen. Hij bekritiseerde agent Chauvin niet alleen vanwege de fatale en volgens hem ontoelaatbare nekklem, maar beschuldigde hem ook nadrukkelijk van plichtsverzuim omdat hij vervolgens geen hulp wilde verlenen toen het duidelijk verkeerd was gegaan met de arrestatie. Chauvin en de andere aanwezige agenten sloegen ook hulp af van een brandweerman buiten dienst die ook aanbood de politiemannen te vertellen hoe ze zelf nog wat konden doen.

Zuurstof

Arradondo’s getuigenis kwam nadat de arts van de eerste hulp, die Floyd dood had verklaard, herhaalde dat hij destijds meteen vermoedde dat het hart van Floyd hoogstwaarschijnlijk was gestopt vanwege een gebrek aan zuurstof.



De dokter zei dat hem door omstanders of de politie niets was gezegd over pogingen ter plaatse om Floyd te reanimeren. Die waren er ook niet geweest. Dat gebeurde pas later toen de ambulance arriveerde en vervolgens twee keer 30 minuten lang vergeefs werd getracht het hart van Floyd weer aan de gang te krijgen.

De advocaat van Chauvin vroeg de eerstehulparts of sommige medicijnen tot zuurstofgebrek kunnen leiden. De dokter erkende dat fentanyl en methamfetamine, die beide in het lichaam van Floyd werden aangetroffen, dit kunnen doen. In het officiële rapport van de doodsoorzaak staat dat Floyd stierf aan een hartstilstand die mede werd veroorzaakt door de nekklem en de omstandigheden van de arrestatie. Medicijnen worden genoemd als belangrijke bijkomende omstandigheid maar niet als doodsoorzaak. Voordat hij op de grond werd gedrukt, worstelde George Floyd heftig met de politie die hem in een politieauto probeerde te stoppen. Floyd verzette zich daartegen omdat hij claustrofobisch was, zei hij.



Floyds dood leidde wereldwijd tot verontwaardiging en protest tegen racisme en buitensporig politiegeweld. De 45-jarige Chauvin zegt onschuldig te zijn. Zijn advocaat stelt dat Floyd stierf door een overdosis drugs in combinatie met gezondheidsproblemen.



Het proces duurt tot eind deze maand. Chauvin kan tot veertig jaar gevangenisstraf krijgen.