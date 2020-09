Blauwalg oorzaak massale olifantensterfte Botswana

Zeldzaam to­neelscript van Shakespea­re uit 1634 duikt op in Spanje

19 september Een zeldzame uitgave van Shakespeares laatste toneelstuk is toevallig gevonden in een Schotse katholieke universiteit in Spanje. Het script van de zestiende-eeuwse toneelschrijver is direct het oudste werk van zijn hand in Spanje.