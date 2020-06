Black Lives Matter-activist van dé foto: ‘Zijn leven was in gevaar’

De foto die dit weekend gemaakt werd bij een demonstratie in Londen werd massaal gedeeld via sociale media. ,,Wat een foto. Worldpress-foto van het jaar 2020’’, zeggen mensen over de foto. Te zien is hoe een man, die door omstanders werd geïdentificeerd als een ultrarechtse demonstrant, in veiligheid wordt gebracht door een zwarte demonstrant nadat hij in elkaar was geslagen. De redder op de foto is nu opgespoord door Britse media. ,,Zijn leven was in gevaar”, zegt Patrick Hutchinson tegenover Channel 4 News.