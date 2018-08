Bisschoppen Australië tegen verplicht melden misbruik

Astronau­ten dichten lek in capsule ISS (voorlopig) met kit en tape

6:24 Astronauten van het International Space Station (ISS) hebben te maken met een lek in een capsule, waarschijnlijk veroorzaakt door een botsing met door de ruimte vliegend gesteente. Daardoor zakt de luchtdruk in het ruimtestation en vloeit zuurstof weg. Het gat is voorlopig provisorisch gedicht met kit en tape. Dat schrijft de BBC.