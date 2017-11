Bill Gates gaat werken aan een 'slimme stad'

Volledig scherm In de woestijn van Arizona wil Bill Gates de stad van de toekomst bouwen, ter grootte van Breda met ruim 80.000 huizen. © RV

Het is een onafzienbare dorre vlakte van 100 vierkante kilometer ten westen van de stad Phoenix waar Gates zijn oog op heeft laten vallen voor de bouw van zijn droom: een slimme stad met ruim 80.000 huizen, waar de winkels zichzelf bevoorraden, bewoners zich verplaatsen met zelfrijdende auto’s en dikke datakabels alles met iedereen verbinden.

Een investeringsmaatschappij van Gates, Belmont Partners, heeft inmiddels 80 miljoen dollar (68 miljoen euro) uitgetrokken voor de aankoop en eerste ontwikkeling van de stad van de toekomst, die qua grootte vergelijkbaar moet worden met een stad als Breda. De investering is een schijntje voor een van de rijkste mensen op aarde. De oprichter van Microsoft heeft een geschat vermogen van 90 miljard dollar.

Belmont is geen speeltje van een verveelde miljardair of een speeltuin voor de nieuwste technische snufjes. Sinds Gates gas terugnam bij Microsoft wil hij de wereld verbeteren. De filantroop heeft ook de financiële middelen om echt het verschil te maken. En hij boekt resultaat. Zo stond hij aan de wieg van de bijna totale uitroeiing van polio en vecht hij tegen malaria en hiv.

De groei van de wereldbevolking is een volgend project van Gates. 54 procent van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied en de Verenigde Naties verwachten dat in 2050 twee derde van de mensheid in steden woont. Door de voorspelde groei van de wereldbevolking komen er de komende 33 jaar 2,5 miljard stedelingen bij. Belmont moet laten zien hoe efficiënt nieuwe steden ingericht kunnen worden als er met een schone lei wordt begonnen. Bestaande steden met hun ouderwetse infrastructuur zouden niet geschikt zijn voor een massale toeloop. Wanneer de eerste spade voor Belmont de grond ingaat is nog niet bekend.

Hoogleraar bouwkunde Arjan van Timmeren van de TU Delft is niet verbaasd over de plannen van Gates. ,,Het is de volgende stap. De macht van de techbedrijven is zo groot geworden. Ze doen de zelfrijdende auto’s. Dan kan een stad ook nog wel.''

Ook Google, met eveneens miljarden in kas voor leuke dingen, werkt aan een stad van de toekomst. Quayside moet een hightechgemeenschap in het Canadese Toronto worden. De wijk moet proeftuin worden voor Google’s innovaties zoals zelfrijdende auto’s. Gebouwen worden zo gemaakt dat ze heel eenvoudig aan te passen zijn voor ander gebruik. Zelfs het klimaat wil Google sturen door toepassing van luifels en schermen waardoor mensen veel vaker buiten kunnen zijn zonder dat ze het koud of te warm hebben. Google hoopt dat Quayside de blauwdruk wordt voor de stedelijke buitenwijk van de 21e eeuw.

Van Timmeren gelooft er niet in. ,,Dit gaat niet dé huisvesting voor de wereldbevolking worden. In Azië, Zuid-Amerika en Afrika ontbreekt het vaak aan basisvoorzieningen. Die moeten eerst op orde zijn. Het techgeloof lost dat niet op, maar misschien kunnen we wel leren van de oplossingen die er worden gevonden en toepassen op de bestaande steden.''

