Bill Clinton neemt afstand van ‘verschrikkelijke misdaden’ Epstein

In de tot dusver verzegelde schikkingsdocumenten worden verschillende namen genoemd van mogelijke medeplichtigen van Epstein. Zo zouden onder anderen de namen van Woody Allen, Kevin Spacey en prins Andrew in het zwarte notitieboekje van Epstein staan. Zij waren een of meerdere keren te gast op Epsteins privé-domein St. James, een van de Maagdeneilanden.



Ook Bill Clinton zou volgens passagiersgegevens ruim twintig keer zijn mee gevlogen met de ‘Lolita Express’, zoals het privévliegtuig van Epstein werd genoemd. ,,President Clinton weet niks van de verschrikkelijk misdaden die Epstein in het verleden heeft toegegeven en van de recente beschuldigingen’’, zo schrijft zijn woordvoerder in een verklaring. ,,Hij is in totaal slechts vier keer meegevlogen, één keer naar Europa, één keer naar Azië en twee keer naar Afrika, allemaal in het kader van zijn foundation. Hij heeft al meer dan tien jaar niet meer met Epstein gesproken en is nog nooit op Little St. James eiland geweest, de ranch in New Mexico of zijn huis in Florida’', aldus de verklaring.