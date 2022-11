Bijna was de berggorilla uitgestorven, maar nu krijgt het dier alle ruimte in Rwanda

Het dier werd decennialang met uitsterven bedreigd. Inmiddels gaat het echter zo goed met de berggorilla’s in Centraal-Afrika dat hun leefruimte in Rwanda wordt vergroot. ,,Toerisme is de sleutel tot bescherming.’’

De Amerikaanse onderzoeker Dian Fossey zette de majestueuze gorilla 45 jaar geleden op de kaart. Ze vroeg eind jaren 70 aandacht voor de laatste tweehonderd berggorilla's die leefden in het Virungagebergte, dat zich uitspreidt over Rwanda, Oeganda en Congo. Met name door de verfilming van haar boek Gorilla's in the Mist werd duidelijk dat de grootste gorillasoort zo snel mogelijk moest worden beschermd.

Dat is volgens het International Gorilla Conservation Programma (IGCP) gelukt. Het IGCP is een in Rwanda gevestigd samenwerkingsverband van internationale organisaties. Ze richten zich op het in stand houden van de populatie berggorilla's in Centraal-Afrika. ,,Op dit moment leven er ruim duizend berggorilla’s in het wild. De status van ernstig bedreigde diersoort is recent verlaagd naar bedreigde diersoort. Dus het gaat zeker beter met de dieren’’, zegt een IGCP-woordvoerder.

Dian Fossey

Dian Fossey was waarschijnlijk trots geweest op het huidige resultaat, maar de in 1985 vermoorde onderzoeker zou ongetwijfeld ook blijven wijzen op de risico's die de dieren nog steeds lopen. Het overbrengen van ziekten door de mens is één van die risico's, net als (oorlogs)geweld en in mindere mate het kappen van bomen en stroperij. ,,De berggorilla's leven in zeer beschermd gebied. Rangers houden de populatie, en ook eventuele stropers, in de gaten. Daarnaast begeleiden ze toeristen die de dieren gaan bekijken. Het gaat niet om massatoerisme, maar het levert zeker in Rwanda genoeg geld op. Een deel gaat naar de lokale gemeenschap, van dit geld worden onder meer scholen en medische voorzieningen gebouwd. Zij zien dat een levende gorilla meer opbrengt dan een dode. Toerisme is de sleutel tot bescherming’’, aldus het IGCP.

Leefgebied te klein

Het gaat zo goed met het aantal berggorilla's dat hun leefgebied zelfs te klein wordt. Verschillende families zitten in elkaars vaarwater, waardoor regelmatig vechtpartijen uitbreken, soms met dodelijke afloop. De regering in Rwanda heeft besloten om het beschermde leefgebied in het Virungapark met bijna een kwart (23 procent) uit te breiden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten meerdere inwoners - hoofdzakelijk boerenfamilies - verhuizen. De regering belooft compensatie, maar de boeren zijn bang dat de grond op hun nieuwe stek minder vruchtbaar is.

Koen Stuyck van Wereld Natuur Fonds België - actief in Congo - merkt op dat er de afgelopen jaren goed werk is verricht om de berggorilla's te beschermen, maar dat het met de drie andere gorillasoorten een stuk minder gaat. ,,Dan heb ik het vooral over de laaglandgorilla's, die grotendeels in Congo leven. Hier komen geen toeristen, zoals in Rwanda. Het is door allerlei conflicten veel te onrustig in Congo, waardoor er veel minder toezicht is. Stropers kunnen hun gang gaan en ook de ontbossing is een groot probleem. Het aantal laaglandgorilla's ligt nog altijd een stuk hoger dan het aantal berggorilla's, maar ook zij hebben extra bescherming nodig’’, stelt Stuyck

Volledig scherm Toeristen betalen per persoon 1500 (Amerikaanse) dollar om in een kleine groep berggorilla's in Rwanda te spotten. Met dit geld wordt het nationale park onderhouden, de gorilla's beschermd en krijgen ook de dorpen in de omgeving financiële hulp. © LightRocket via Getty Images