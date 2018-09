Bijna uitgestorven blauwkeelara eindigt niet langer als hoofdtooi

Met zijn prachtige turkoois-blauwe verenpak en felgele borst is de 80 centimeter grote blauwkeelara geen vogel die je gemakkelijk over het hoofd ziet. Toch dachten natuurbeschermers in de jaren 80 dat hij was uitgestorven.



De verrassing was groot toen de blauwkeelara in de jaren 90 werd herontdekt. In het noordelijke deel van de tropische savanne Llanos de Moxos in Bolivia spotten vogelaars een groep van zeventien springlevende exemplaren.



Die ontdekking luidde het begin in van wat je gerust een creatieve reddingsoperatie mag noemen. Nederlander Tjalle Boorsma is daarin de spil. De in Gouda geboren ecoloog zwaait sinds drie jaar de scepter over een natuurreservaat in Bolivia dat twee keer zo groot is als de Hoge Veluwe. En een stuk ongerepter, vertelt hij in een koffietentje in Arnhem.



