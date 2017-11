Bijna tweehonderd doden door aanslag op moskee in Egypte

Volgens agenten lieten de militanten eerst diverse bommen ontploffen en openden ze vervolgens vanuit auto's het vuur. ,,Ze schoten op mensen toen ze de moskee verlieten", vertelt een inwoner aan persbureau Reuters. ,,Ze schoten ook op de ambulances." Volgens de veiligheidsdiensten raakten minstens 125 mensen gewond.



Gewapende omwonenden probeerden de aanvallers te dwarsbomen. De extremisten sloegen uiteindelijk op de vlucht toen veiligheidstroepen arriveerden, zei een hoge functionaris binnen de veiligheidsdiensten. De bron, die anoniem wilde blijven, vertelde dat de aanvallers in vier terreinwagens naar het gebedshuis reden.



De aanslag is nog niet opgeëist. Bekend is wel dat de dodelijkste aanslag was tot nu toe in deze regio. In juli van dit jaar werden er nog 23 soldaten gedood bij een zelfmoordaanslag met een auto bij twee controleposten. Vorige maand overleden 54 agenten bij gevechten met militanten.