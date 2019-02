Bijna dertig Haïtianen verdronken voor de kust van de Bahama's

Vliegtuig­je stort neer op woonwijk in Californië: twee doden

1:42 Op klaarlichte dag is een vliegtuig neergestort op een woonwijk in de Amerikaanse plaats Yorba Linda, in Californië. Bij de crash zijn twee doden en twee gewonden gevallen. Zij zouden zich op de grond hebben bevonden. Door de crash vloog een huis in brand, zo meldt de brandweer van Orange County.