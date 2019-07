Bijna 600 verdachten opgepakt bij wereldwijde actie tegen dierensmokkel

video Geldtrans­port verliest cash: enorme chaos door graaiende automobi­lis­ten

19:54 Op een snelweg in de Amerikaanse staat Georgia is een enorme chaos ontstaan nadat een geldtransportbusje grote hoeveelheden cash was verloren. Op beelden van het incident, die massaal op sociale media werden gedeeld, is te zien hoe tientallen automobilisten de ronddwarrelende biljetten bijeen graaien en in hun zakken proppen.