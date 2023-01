Bijna 600 Braziliaanse demonstranten weer vrij na bestorming, Bolsonaro verlaat het ziekenhuis

De politie arresteerde zondag ruim 1500 mensen nadat aanhangers van de rechts-populistische oud-president Jair Bolsonaro de machtszetels in de hoofdstad hadden bestormd, waaronder het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof. De demonstranten weigeren de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro tegen Lula in oktober te accepteren. De meeste demonstranten werden de dag erop opgepakt, toen de politie de protestkampen in de hoofdstad ontruimde.

Een dag nadat de demonstranten de overheidsgebouwen in puin hadden achtergelaten, werd Bolsonaro in het ziekenhuis opgenomen. Hij klaagde over pijn aan zijn darmen, die verband hield met een steekwond die hij opliep tijdens de verkiezingscampagne van 2018. Volgens de behandelende arts waren zijn klachten niet ernstig. Dinsdag kon hij het ziekenhuis in de buurt van Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, alweer verlaten. Bolsonaro zit al sinds eind december, vlak voor zijn ambtstermijn afliep, in Florida.