Bijna 500 arrestaties in vijfde nacht met protesten in Frankrijk

In Frankrijk zijn zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag 486 mensen opgepakt. Binnenlandminister Gerald Darmanin liet op Twitter weten dat de nacht rustiger was verlopen dan die ervoor, ‘dankzij resoluut optreden van de politie’.

Darmanin had net als in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen ruim 1300 arrestaties plaatsvonden, 45.000 politiemensen ingezet. In veel grote steden braken net als in eerdere nachten rellen uit. In de meeste plaatsen werd het volgens Franse media in de loop van de nacht rustiger.

Van de bijna 500 arrestaties vonden er 194 plaats in Parijs en omstreken. Zaterdagavond had een grote groep betogers zich verzameld in de winkelstraat Champs-Élysées, waar veel winkeliers uit voorzorg hun vitrines hadden dichtgetimmerd. Tientallen demonstranten werden gearresteerd, ook werden er wapens in beslag genomen.

In Marseille, de tweede grootste stad van Frankrijk, was de sfeer zaterdagavond volgens de politie “geagiteerd”. Agenten gebruikten traangas tijdens een confrontatie met een groep betogers in de hoofdstraat. Rond middernacht lieten autoriteiten weten dat het rustiger werd in de Zuid-Franse stad. De Franse nieuwszender BFMTV meldt dat in Marseille 65 arrestaties plaatsvonden.

In Nice vond een confrontatie plaats tussen de politie en demonstranten die een groot vuur hadden aangestoken. De burgemeester van Nice bevestigde zaterdagavond laat dat er in het centrum van de stad was geplunderd door ‘een bende jongeren’. Zij zouden aan de hand van videobeelden zijn opgepakt.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zijn er sinds de start van de onrust dinsdag meer dan 200 politieagenten gewond geraakt. Tijdens de rellen zijn volgens hem 2000 voertuigen in vlammen opgegaan. Minister van Financiën Bruno Le Maire stelde dat meer dan 700 zaken als supermarkten, restaurants en bankvestigingen zijn ‘overvallen, geplunderd en soms afgebrand’.

Zaterdag werd de 17-jarige Nahel begraven in het Franse Nanterre. De dood van de jongen is de aanleiding voor de onrust in Frankrijk. Nahel, van Algerijnse afkomst, werd dinsdag tijdens een verkeerscontrole door een agent doodgeschoten.