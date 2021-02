Bijna 10 jaar na tsunami: zeebeving treft Oost-Japan opnieuw, tien tallen gewonden en grote stroomuitval

Ex-vrien­din (25) topvoetbal­ler Jérôme Boateng week na breuk dood aangetrof­fen

11 februari De ex-vriendin van topvoetballer Jérôme Boateng (Bayern München) is gisteravond dood aangetroffen in haar woning in Berlijn. Het gaat om de 25-jarige Kasia Lenhardt, bekend van haar deelname aan het televisieprogramma Germany’s Next Top Model. Haar relatie met de Duits-Ghanese verdediger liep vorige week op de klippen, wat vervolgens flink in de media werd uitgemeten. De politie gaat niet uit van een misdrijf.