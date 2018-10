Bijleveld: Nederland in cyberoorlog met Russen

Nederland is in een ,,cyberoorlog" met de Russen verwikkeld. ,,Dat is wel goed om vast te stellen", zei minister Ank Bijleveld van Defensie in het televisieprogramma WNL op Zondag.

,,Men probeert op allerlei manieren ook in ons normale dagelijks leven, in onze democratie invloed te hebben", zei de bewindsvrouw. ,,We moeten af van de naïviteit op dat terrein." Dat laatste was volgens haar een belangrijke reden om de actie van de Russen bij de OPCW naar buiten te brengen.

In april werden vier Russische militairen het land uitgezet omdat ze het wifi-netwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilden hacken. Ze werden op heterdaad betrapt. Volgens de Russen ging het slechts om een ,,routinebezoek".

Oorlogsvoering

,,Het is echt gevaarlijk" wat de Russen doen, zei Bijleveld. Ze wees onder meer op beïnvloeding door de Russen van verkiezingen. Dat gebeurde onder meer bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. ,,De aard van oorlogsvoering is veranderd."

Quote De aard van oorlogsvoe­ring is veranderd Ank Bijleveld, Minister van Defensie

De minister heeft de NAVO aangeboden om Nederlandse ,,cybersoldaten" in te kunnen zetten. Daar wordt ,,actief" naar gekeken. ,,Ook om te kijken hoe kunnen we zelf offensief dingen doen als het nodig is."

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt al jaren voor Russische cyberspionage. Ook de Chinezen zijn heel actief op dit terrein. Defensie investeert extra in haar cybercapaciteit en inlichtingendienst.

Verslechterde relatie

De relatie van Nederland met Rusland is de afgelopen jaren verslechterd. Vooral sinds 2014 toen de Russen de Krim bezetten en vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Dat gebeurde met een BUK-raket die afkomstig was van een Russische militaire basis bij Koersk.

Het is bijzonder dat Bijleveld zegt dat Nederland in een cyberoorlog is verwikkeld. Het woord oorlog wordt niet snel gebezigd door een lid van het kabinet. Zo wilde minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, nadat de actie van de Russen bij de OPCW bekend was gemaakt, niet zeggen dat er weer een Koude Oorlog is tussen Rusland en het Westen.