Bidens 'Build Back Better'-plan in gevaar nu Democratische senator steunt intrekt

Het wetsvoorstel werd in november door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd en bevat veel financiering voor het sociale vangnet, waaronder goedkopere medicijnen, belastingverlagingen en kinderopvang. Maar veel geld is ook bedoeld voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Het wetsvoorstel wordt ook wel Bidens versie van een New Deal genoemd. De New Deal was een omvangrijk sociaal en economisch herstelplan dat de toenmalige president Franklin D. Roosevelt in de jaren 30 initieerde om de VS uit de Grote Depressie te trekken.