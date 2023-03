Biden zegt landelijke hulp toe aan Mississippi vanwege noodweer

In sommige dorpen zijn hele woonblokken verwoest door het weer. Vanaf vrijdagavond trokken zware onweersbuien over de staat Mississippi. Daarbij werden gebouwen verwoest en op veel plekken viel de stroom uit, terwijl hagelstenen zo groot als golfballen uit de lucht kwamen vallen. Sommige bewoners kwamen vast te zitten in het puin.

De meeste doden vielen in het dorp Rolling Fork, ruim honderd kilometer ten noordwesten van Mississippi’s hoofdstad Jackson. In Rolling Fork is ‘bijna alles weggevaagd, zegt een inwoner tegen persbureau AFP. Huizen zijn in puin gelegd, bomen omgewaaid en de schade is enorm. ,,Mijn stad is weg”, zei burgemeester Eldridge Walker tegen CNN. ,,Vernietiging is het enige dat ik zie. De gemeenschap zit nu in een situatie die we nooit hadden verwacht.”