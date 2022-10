Biden woedend op Saoedi’s wegens 'oliesteun’ aan Rusland

Rusland kan door de Westerse sancties minder olie exporteren, daardoor minder verdienen en is dus gebaat bij een hogere prijs. Die prijs is gestegen doordat de Saoedi’s nu de kraan dichtdraaien op een moment dat de vraag in het Westen alleen maar stijgt. Volgens de Amerikanen profiteert vooral Rusland daarvan en kan Vladimir Poetin zo zijn oorlogskas aanvullen, wat de sancties ondermijnt, dankzij Saoedische hulp. Daarbij komt de Saoedische ingreep ook vlak voor de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten, Bidens Democraten zijn dan ook niet echt geholpen met kiezers die klagen over hogere prijzen aan de pomp.

Breuk

Dat Biden zo is uitgevaren tegen de Saoedi’s is een teken van een ‘breuk tussen twee oude bondgenoten’, schrijft The New York Times vandaag. ,,Gezien de recente gebeurtenissen en de beslissingen van oliekartel Opec, is de president van mening dat we de bilaterale relatie met Saoedi-Arabië opnieuw moeten evalueren”, zei ook John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis.



Parlementariërs van Bidens Democratische Partij spreken van een Saoedische ‘klap in het gezicht van Joe Biden’ nadat de president bij een recent bezoek juist zijn hand had uitgestoken naar het koninkrijk. De verhoudingen tussen Washington en Riyad waren bekoeld nadat Biden, tijdens zijn verkiezingscampagne, Saoedi-Arabië een ‘paria’ had genoemd vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman achter de gruweldood van de journalist, die in de VS woonde en werkte.