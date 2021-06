Biden waarschuwt Poetin bij begin Europese trip: ‘We zullen krachtig reageren’

Gouden Amerikaan­se munt levert 15,5 miljoen euro op

8 juni Een unieke gouden Amerikaanse munt heeft bij een veiling van Sotheby’s in New York bijna 18,8 miljoen dollar opgebracht, omgerekend zo’n 15,5 miljoen euro. Dat is een record. De duurste munt tot dusver, ook geslagen in de VS, was een zilveren ‘Flowing Hair-dollar’ uit het eind van de 18de eeuw die in 2013 voor 10 miljoen dollar een andere eigenaar kreeg.