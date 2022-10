Biden verleent gratie aan duizenden Amerikanen met veroordeling voor cannabisbezit

Door het presidentieel pardon zien duizenden mensen het bezit van marihuana verdwijnen van hun strafblad, schrijft ‘The New York Times’. ‘Er zijn duizenden mensen die in het verleden zijn veroordeeld voor simpel bezit die daardoor werk, huisvesting of onderwijskansen zijn geweigerd. Mijn gratie zal deze last verwijderen’, aldus Biden op Twitter.



Ook wil Biden cannabis schrappen uit de lijst met drugs die volgens de Amerikaanse federale overheid ‘een grote kans op misbruik hebben en ernstige psychologische en/of lichamelijke afhankelijkheid kunnen veroorzaken’. ‘We classificeren marihuana op hetzelfde niveau als heroïne — en serieuzer dan fentanyl. Het is niet logisch’, schrijft de president. Fentanyl is een pijnstiller die honderd keer krachtiger is dan morfine. Het was vorig jaar de doodsoorzaak van ruim 70.000 Amerikanen.



Biden roept de gouverneurs van de Verenigde Staten op om hetzelfde te doen voor mensen die zijn veroordeeld door lokale rechtbanken. ‘Mensen in de gevangeis steken voor het bezit van marihuana heeft te veel levens verwoest — voor iets dat in veel Amerikaanse staten legaal is. En dan hebben we het nog niet gehad over de duidelijke raciale verschillen bij vervolging en veroordeling. Vandaag beginnen we deze misstanden recht te zetten.’