Biden: Trump blijft geweld aanwakkeren, hij moet geweld juist veroordelen

In het verhitte klimaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden de zittende president Donald Trump opgeroepen om geweld vanuit elke politieke richting te veroordelen. ,,We moeten geen land worden dat met zichzelf in oorlog is’’, zei Biden zondag.

,,Wat denkt president Trump dat er zal gebeuren als hij blijft aandringen op het aanwakkeren van haat en verdeeldheid in onze samenleving en de politiek van angst gebruikt om zijn aanhangers op te zwepen? Hij is roekeloos geweld aan het aanmoedigen’’, zei de voormalige vicepresident.

Biden had Trump eerder beschuldigd van het aanwakkeren van spanningen in het land om kiezers te mobiliseren met zijn boodschap van ‘law and order’, ofwel een harde aanpak van criminaliteit. Vrijdag zei Trump dat de demonstranten anarchisten, opruiers, relschoppers en plunderaars waren.

Burgemeester Ted Wheeler van Portland, die tijdens wekenlange protesten voortdurend werd bekritiseerd door Trump, viel de president met harde woorden aan. ,,Jij hebt haat en verdeeldheid gecreëerd’’, zei hij tijdens een persconferentie. ,,Wat Amerika nodig heeft, is dat jij wordt tegengehouden.’’

Trump reageerde een paar minuten later en beschreef Wheeler als ‘gek’ en ‘dwaas’ in een reeks tweets. ,,Kracht is de enige manier om geweld te stoppen in de door Democraten geleide steden met hoge criminaliteitscijfers.’’

Protesten tegen politiegeweld

Al maandenlang wordt in Portland elke dag geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. Zaterdag reed een konvooi van Trump-aanhangers door de stad. Het kwam tot schermutselingen tussen aanhangers van de president en linkse betogers. In de nacht van zaterdag op zondag werd een man doodgeschoten in het stadscentrum.

Politiechef Chuck Lovell waarschuwde ervoor niet te snel conclusies te trekken over de feiten van de schietpartij. Eerder verschenen mediaberichten dat de man die werd doodgeschoten, afgaande op de kleding die hij droeg, mogelijk een aanhanger van Trump zou zijn. Trump heeft de Democraten er vervolgens opnieuw van beschuldigd niets te doen tegen geweld in de steden.

Biden: ,,Geweervuur ​​in de straten van een grote Amerikaanse stad is onaanvaardbaar. Ik veroordeel dit geweld ondubbelzinnig.’’ Hij zegt elke vorm van geweld af te wijzen, of die nu van links of van rechts komt. ,,En ik dring er bij Donald Trump op aan hetzelfde te doen.’’