Biden: ‘Snel formeel kandidatuur herverkiezing aankondigen’

Meerdere doden en gewonden bij schietpar­tij in bank Louisville, schutter (23) was werkzaam bij bank

Bij een schietpartij in het Amerikaanse Louisville in de staat Kentucky zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Dat meldt de lokale politie. Er zijn vijf mensen om het leven gekomen, waaronder de schutter, en minstens negen mensen zijn gewond geraakt. De schietpartij heeft plaatsgevonden in een bankgebouw. De dader was een medewerker van de bank. Hij werd later geïdentificeerd als Connor Sturgeon (23).