Biden maakt eerste ministers snel bekend, ‘Blinken wordt minister van Buitenlandse Zaken’

Video Zwetende Trump-advocaat Rudy Giuliani houdt de gemoederen bezig

20 november Wat gisteren een belangrijke persconferentie had moeten zijn van Trumps advocaat Rudy Giuliani over de juridische strijd rond de vermeende verkiezingsfraude, liep uit op een discussie over de herkomst van bruinige straaltjes zweet die langs zijn gezicht dropen. Wat was dát?