Biden loopt uit in peilingen: ‘Trump reageert verkeerd op onrust’

Politie New York ontmantelt an­ti-mis­daad eenheid

2:28 De politie in New York, de NYPD, gaat een zeshonderd man sterke eenheid ontmantelen die gewelddadige misdaad in de stad bestrijdt. Dat maakte commissaris Dermot Shea maandag (lokale tijd) bekend. De agenten krijgen per direct andere taken toegewezen, zei Shea, waaronder recherchewerk en politiewerk op wijkniveau in de miljoenenstad.