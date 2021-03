Biden kan beginnen met reddingsplan: Congres akkoord met miljardensteun

Tientallen migranten dood na brand in Jemen: ‘Ik hoorde vrienden kermen maar kon niets doen’

17:38 Een brand in een overvol detentiecentrum in Jemen afgelopen zondag, heeft zeker tientallen en mogelijk honderden Afrikaanse migranten de dood in gejaagd. Zeker tachtig mensen zijn overleden en 150 gewonden verkeren in levensgevaar. Volgens een mensenrechtenorganisatie hebben Houthi-rebellen de brand aangestoken. ,,Ik hoorde het geluid van kreunende vrienden, maar kon niemand helpen.”