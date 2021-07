Biden en Merkel houden meningsverschil over Russische pijpleiding

Grote cruisesche­pen verbannen uit beschermde binnenstad Venetië

13 juli Cruiseschepen mogen vanaf 1 augustus niet meer aanleggen in Venetië. Dat heeft de Italiaanse regering vanavond per decreet bepaalt. De enorme schepen moeten voortaan aanleggen in Porto Marghera, iets verderop in de lagune. Cruise-maatschappijen waren gecompenseerd voor eventuele schade.