Biden bezoekt rampplekken op twintigste gedenkdag 9/11

In bil gekerfd door sekspart­ner: vermeend slachtof­fer homofoob geweld Madrid werd niet mishandeld

8 september De homoseksuele Spaanse man die beweerde afgelopen zondag in de hoofdstad Madrid te zijn aangevallen door een groep mannen, heeft aan de politie toegegeven dat zijn verwondingen met wederzijdse instemming zijn toegebracht, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De 20-jarige man had onder meer een gesneden lip en in zijn bil was het woord ‘maricon’, te vertalen als ‘flikker’, gekerfd.